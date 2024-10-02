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Легкоатлетка Эльвира Хасанова объяснила, зачем била себя по лицу во время захода

Легкоатлетка Эльвира Хасанова объяснила, зачем била себя по лицу во время захода
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Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова объяснила, зачем била себя по лицу во время одного из заходов.

— Но ты подстёгиваешь себя иначе. Скажи, пожалуйста, зачем ты била себя по лицу во время захода?
(смеётся) Не нужно это воспринимать как насилие над самой собой. Я как спортсмен полностью ощущаю своё состояние на дорожке, чувствую всё и телом, и головой. И на тот момент я понимала, что если дам себе хоть чуть-чуть расслабиться, то не смогу показать высокий результат. Иногда приходится себя стимулировать таким образом, чтобы не допускать падения скорости. Можно сказать, сама себе дала пиночек под зад – Эльвира, раз начала так, то давай уже до финиша терпи, осталось всего ничего. Рабочий момент, ничего страшного (смеётся). Только не думайте, что я так постоянно делаю. Просто именно в ту секунду поняла, что мне нужна эта миллисекундная боль. Я себя так зарядила. Не было же рядом тренера, который, как на тренировке, может крикнуть что-то ободряющее.

— Мемов после твоего захода изрядно было.
— Да, я видела потом – посмеялась. Меня, кстати, больше подстёгивало не то, что я могу получить миллион на финише или мировой рекорд превысить, а то, что я выполнила норматив мастера спорта в категории ребят, — сказала Хасанова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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