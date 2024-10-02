Легкоатлетка Хасанова сравнила судей в спортивной ходьбе с инспекторами ГИБДД

Российская легкоатлетка Эльвира Хасанова, выступающая в спортивной ходьбе, сравнила судей своего вида спорта с инспекторами ГИБДД.

«Судьи могут и лидера далеко задвинуть. Я не раз сталкивалась с такой ситуацией. Знаете, я сравниваю судей в спортивной ходьбе с инспекторами ГИБДД на трассе. Когда водители видят машину с мигалками, они сразу перестраиваются на правильную манеру вождения, соблюдают скоростной режим, едут аккуратно. Вот и у нас так же – видишь судью и невольно начинаешь думать о технике ходьбы, выверять каждое движение, чтобы не увидеть перед собой карточку», — сказала Хасанова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.