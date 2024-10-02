Легкоатлетка Хасанова: пусть я не в популярном биатлоне, но зато с рекордами

Легкоатлетка Эльвира Хасанова, выступающая в спортивной ходьбе, заявила, что стремится не к популярности, а к достижению мировых рекордов.

«Да я вообще к популярности не стремлюсь. Я хочу вписать своё имя в историю российского и мирового спорта за счёт результатов. Понимаю, что спортивная ходьба никогда не сравнится с прыжками с шестом, например. Пусть я буду не в таком престижном и популярном биатлоне, но зато с рекордами», — сказала Хасанова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

24-летняя Эльвира Хасанова обладает мировым рекордом в спортивной ходьбе на дистанции 10 000 м (40.59,93).