«Выглядит довольно грустно». Ян Непомнящий — об игровой форме китайца Дин Лижэня

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился мнением о форме действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня.

«Я играл против него в Сент-Луисе и Вейк-ан-Зее в этом году, и он выглядел не лучшим образом. Было очевидно, что он просто не очень хорошо себя чувствует. Так что если он будет в более-менее нормальной физической форме, появится смысл рассуждать на темы, связанные с шахматами.

На Олимпиаде у него было несколько хороших позиций, но он не смог их реализовать. Конечно, он отличный шахматист. Я бы сказал, что, если бы он смог показать хотя бы тот уровень, который поддерживал в нашем матче, несмотря всю ту нестабильность, возможно, в поединке против Гукеша получилась бы борьба. Однако то, что я вижу сейчас, выглядит довольно грустно.

Я не знаю, что с ним случилось, но всякий раз, когда я вижу его вне шахматной доски, он кажется довольно радостным и счастливым. Однако когда ему приходится играть в шахматы, это не выглядит так, будто он получает удовольствие от процесса», — приводит слова Непомнящего ChessBase India.