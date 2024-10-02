Сборная Бразилии одержала волевую победу над Украиной и вышла в финал ЧМ по футзалу

Завершился матч 1/2 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Бразилии, уступая в счёте, одержала волевую победу над командой Украины со счётом 3:2. Теперь бразильские футболисты вышли в финал турнира в Узбекистане.

В составе сборной Украины на 18-й минуте отличился Игорь Чернявский. Однако уже на 21-й минуте Ростислав Семенченко сделал автогол, сразу после этого в ворота украинцев забил Диего, тем самым выведя свою команду вперёд. Ближе к концу встречи украинцам удалось сравнять счёт (Игорь Корсун, 29-я минута), но бразильцы ответили на это ещё одним голом Диего (36-я).

В финале бразильцы сыграют с победителем матча между сборными Аргентины и Франции.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.