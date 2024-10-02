Чемпионат мира по футзалу: результаты матчей 2 октября

Сегодня, 2 октября, прошёл один матч 1/2 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины. 1/2 финала, 2 октября:

Украина — Бразилия — 2:3 (1:0, 1:3).

Отметим, что в финале соревнований бразильским футболистам будет противостоять победитель матча между сборными Аргентины и Франции. Их встреча состоится завтра, 3 октября, начало в 18:00 мск.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвовали 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первые сборные из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.