Чемпионат мира по футзалу: расписание игрового дня 3 октября

Сегодня, 3 октября, состоится второй полуфинал мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины. 1/2 финала, 3 октября:

18:00 мск. Аргентина — Франция.

Напомним, во вторник, 2 октября, в первой полуфинальной встрече чемпионата мира сборная Бразилии одержала победу над командой Украины со счётом 3:2.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвовали 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первые сборные из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места.