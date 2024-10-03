Франция предоставила финансовые гарантии проведения Зимних Олимпийских Игр 2030 года

Премьер-министр Франции Мишель Барнье направил в Международный олимпийский комитет (МОК) документ о финансовых обязательствах государства на проведение Зимних Олимпийских Игр 2030 года в Французских Альпах.

«Я подтверждаю и принимаю на себя обязательство гарантировать финансирование любого возможного дефицита бюджета Оргкомитета Олимпийских игр. Это обязательство включает возмещение МОК авансов или других взносов, внесенных организацией в оргкомитет, которые последнему, возможно, придется возместить третьим сторонам в случае непредвиденных обстоятельств, таких как полная или частичная отмена Олимпийских и Паралимпийских Зимних игр 2030 года», — написал премьер-министр в своем письме, опубликованном в социальной сети Х.

В июле стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал Францию местом проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года. Об этом было объявлено на 142-й сессии МОК.