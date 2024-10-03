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Абдулрашид Садулаев намерен выступить на чемпионате мира по борьбе в весе до 92 кг

Абдулрашид Садулаев намерен выступить на чемпионате мира по борьбе в весе до 92 кг
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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев рассказал о подготовке к чемпионату мира по вольной борьбе.

«Ассаламу алейкум! После небольших каникул мы вернулись в строй и решились на новый вызов – спуститься в 92 кг для поездки на чемпионат мира и завоевать там своё шестое золото. До старта – ровно месяц. Впереди трудный и наряженный этап подготовки. С командой сделаем всё, чтобы вернуть свои кондиции и показать в Албании уверенную борьбу!» — написал спортсмен в своём аккаунте в социальной сети.

Чемпионат мира по борьбе пройдёт в албанской столице Тиране с 28 по 31 октября. 28-летний Садулаев, ранее выступавший в весовой категории до 97 кг, планирует заявиться на турнир в весе до 92 кг.

Напомним, российский спортсмен не вошёл в число тех, кого Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в ОИ-2024 в нейтральном статусе.

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