Аргентина в третий раз подряд вышла в финал ЧМ по футзалу, где сыграет с Бразилией

Завершился второй матч 1/2 финала чемпионата мира по футзалу. Сборная Аргентины третий раз подряд вышла в финал турнира, одержав победу над командой Франции со счётом 3:2. В титульной встрече, которая состоится в Узбекистане, аргентинские футболисты встретятся в бразильцами, которые являются самой титулованной сборной на ЧМ.

Сборная Аргентины отличилась уже на третьей минуте. Всего через три минуты забили французские футболисты. Однако им не удалось удержать равенство до перерыва, так как на восьмой минуте французы снова забили. Во втором тайме команда Франции снова сделала счёт ничейным, но в самой концовке встречи аргентинец Арриета точно выполнил стандарт и забил победный год.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.