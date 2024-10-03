Определились финалисты чемпионата мира по футзалу — 2024

Сегодня, 3 октября, закончился последний матч стадии 1/2 финала чемпионата мира по футзалу — 2024. По его итогам определились команды, которые разыграют между собой трофей. Ими стали команды Бразилии и Аргентины.

Вчера, 2 октября, сборная Бразилии, уступая в счёте, одержала волевую победу над командой Украины со счётом 3:2 (0:1, 3:1).

Ранее сегодня команда Аргентины в третий раз подряд вышла в финал ЧМ по футзалу, в полуфинальном матче с аналогичным счётом обыграв Францию — 3:2 (2:1, 1:1).

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.