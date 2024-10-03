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Стало известно, когда пройдёт финал чемпионата мира по футзалу — 2024

Стало известно, когда пройдёт финал чемпионата мира по футзалу — 2024
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Сегодня определились команды, которые разыграют между собой трофей чемпионата мира по футзалу — 2024. Ими стали команды Бразилии и Аргентины. Они встретятся в воскресенье, 6 октября, в 18:00 мск.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвовали 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. В плей-офф вышли по две первые сборные из каждой подгруппы и ещё четыре, отобравшиеся по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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