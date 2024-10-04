Чемпионат мира по футзалу: результаты матчей 3 октября

Сегодня, 3 октября, прошёл второй матч 1/2 финала мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины. 1/2 финала, 3 октября:

Аргентина — Франция — 3:2 (2:1, 1:1).

Отметим, что в финале соревнований аргентинским футболистам будет противостоять сборная Бразилии, которая ранее обыграла команду Украины.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвовали 24 команды. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.