Каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ после апелляции Всероссийской федерации гребли

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Совет директоров ICF удовлетворил апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) по поводу дисквалификации российского каноиста Захара Петрова на дистанции 500 м на чемпионате мира — 2024.

«Ура!!! Каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира!!! Совет директоров ICF рассмотрел нашу апелляцию и принял решение вручить Петрову золото в одиночке на дистанции 500 метров!!! Просто блестящая работа Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ!!! Браво команде Евгения Архипова!!! Молодцы!!!» — написал Губерниев в своём аккаунте в телеграм-канале.

Напомним, Петров лидировал до конца заезда, но перед финишем выпал из лодки, которая пересекла финишную черту первой. Изначально в итоговом протоколе его результат не был засчитан. Сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён, однако затем его результат снова был аннулирован.