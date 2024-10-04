Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ после апелляции Всероссийской федерации гребли

Каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ после апелляции Всероссийской федерации гребли
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Совет директоров ICF удовлетворил апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) по поводу дисквалификации российского каноиста Захара Петрова на дистанции 500 м на чемпионате мира — 2024.

«Ура!!! Каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира!!! Совет директоров ICF рассмотрел нашу апелляцию и принял решение вручить Петрову золото в одиночке на дистанции 500 метров!!! Просто блестящая работа Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ!!! Браво команде Евгения Архипова!!! Молодцы!!!» — написал Губерниев в своём аккаунте в телеграм-канале.

Напомним, Петров лидировал до конца заезда, но перед финишем выпал из лодки, которая пересекла финишную черту первой. Изначально в итоговом протоколе его результат не был засчитан. Сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён, однако затем его результат снова был аннулирован.

Материалы по теме
Всероссийская федерация гребли подала апелляцию в ICF на лишение Захара Петрова золота ЧМ
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android