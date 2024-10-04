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Мартен Фуркад может возглавить оргкомитет зимней Олимпиады 2030 года

Мартен Фуркад может возглавить оргкомитет зимней Олимпиады 2030 года
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Бывший биатлонист Мартен Фуркад, завершивший карьеру в 2020 году, может стать главой оргкомитета зимней Олимпиады – 2030, которая пройдёт во французских Альпах. Об этом сообщает L'equipe.

По информации источника, Олимпийский и Паралимпийский комитеты выступают за назначение Фуркада. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что видит Мартена Фуркада в роли президента оргкомитета зимней Олимпиады – 2030.

35-летний Фуркад – рекордсмен Франции по количеству золотых медалей как на зимних, так и на летних Олимпийских играх. Он является одним из самых успешных биатлонистов в истории. На его счету семь побед подряд в общем зачёте Кубка мира и 13 золотых медалей на чемпионатах мира.

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