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Дмитрий Губерниев: мне неоднократно обещали набить морду и утопить в Москве-реке!

Дмитрий Губерниев: мне неоднократно обещали набить морду и утопить в Москве-реке!
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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал о своей жизни в 90-е годы, когда он работал охранником казино.

«Я трепетно люблю 90-е. И они не всегда «лихие». Это было время надежды. В конце концов, в 90-е я пришёл на телевидение. А работа в казино «Карусель» как этап большого пути состояла из эксцессов. Меня неоднократно обещали утопить в Москве-реке, набить морду, закатать в асфальт, что ко мне приедет братва. А я умозрительно относился к этим заявлениям нетрезвых людей», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В воскресенье, 6 октября, Дмитрий Губерниев отпразднует юбилейный 50-й день рождения.

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