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Томас Бах: моё решение отвечает наилучшим интересам нашего любимого олимпийского движения

Томас Бах: моё решение отвечает наилучшим интересам нашего любимого олимпийского движения
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что действует в интересах организации, оставляя руководящий пост.

«Дух единства и солидарности будет по-прежнему важен при построении устойчивого и инклюзивного спортивного будущего в Северной и Южной Америке, потому что времена меняются. Вот почему я глубоко убеждён, что моё решение подготовить почву для вступления в должность нового президента Международного олимпийского комитета отвечает наилучшим интересам нашего любимого олимпийского движения. Поскольку вы смотрите в будущее, я прошу вас предоставить моему преемнику тот же дух солидарности и дружбы, которым мне так посчастливилось наслаждаться на протяжении многих лет», — приводит слова Баха ТАСС.

Напомним, выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.

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