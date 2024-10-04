Томас Бах: моё решение отвечает наилучшим интересам нашего любимого олимпийского движения

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что действует в интересах организации, оставляя руководящий пост.

«Дух единства и солидарности будет по-прежнему важен при построении устойчивого и инклюзивного спортивного будущего в Северной и Южной Америке, потому что времена меняются. Вот почему я глубоко убеждён, что моё решение подготовить почву для вступления в должность нового президента Международного олимпийского комитета отвечает наилучшим интересам нашего любимого олимпийского движения. Поскольку вы смотрите в будущее, я прошу вас предоставить моему преемнику тот же дух солидарности и дружбы, которым мне так посчастливилось наслаждаться на протяжении многих лет», — приводит слова Баха ТАСС.

Напомним, выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года.