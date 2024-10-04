«Моё тело стало похоже на бомбу замедленного действия». Симона Байлз — о травме на ОИ-2024

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз в трейлере документальном сериале Netflix рассказала о травме, которую получила на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«У меня просто сильно потянулась икра или что-то в этом роде. С тех пор как я стала старше, моё тело стало похоже на бомбу замедленного действия»", — сказала Байлз в официальном трейлере сериала.

«После соревнований я спросила: как ты смогла это сделать, несмотря на такую ​​боль?» Она ответила: «Я не могу позволить людям снова говорить мне, что я сдалась», — сказала бывшая коллега Байлз по олимпийской сборной Эли Райсман.

Второй сезон шоу у Netflix «Simone Biles Rising» выйдет 25 октября. На Олимпиаде в Париже Байлз завоевала три золотые медали (в командном многоборье, личном многоборье и опорном прыжке). Кроме того, она пополнила свою внушительную коллекцию серебром с вольных упражнений. Симона Байлз повредила ногу во время разминки перед финалом командных соревнований.