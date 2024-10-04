Адвокат Болта: Усэйн шокирован ходом расследования кражи денег с его счёта в SSL

Линтон Гордон, адвокат восьмикратного олимпийского чемпиона ямайского спринтера Усэйна Болта, рассказал, что его подопечный разочарован тем, как идёт расследование кражи $ 12,7 млн с его счёта в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL) в 2023 году.

«У нас не было ни капли информации об итогах этих расследований. Так что мы не знаем, кто украл деньги, к кому мы можем обратиться, потому что теперь всё скрывается.

Он просто шокирован и разочарован, узнав, что в стране, которую он прославил и в которую он вложил свои деньги, он лишился их и не может вернуть», — приводит слова Гордона The Gleaner.

Напомним, ранее сообщалось, что деньги со счёта Болта предположительно пропали из-за мошенничества одного из сотрудников SSL.

За профессиональную карьеру легкоатлета Болт стал автором восьми мировых рекордов. Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016). На текущий момент Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 м (9,58 с) и 200 м (19,19 с), а также в эстафете 4×100 м в составе сборной Ямайки — 36,84 с.