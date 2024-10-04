В ВФБГК рассказали, где будут вручать золотую медаль ЧМ-2024 каноисту Захару Петрову

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФБГК) Евгений Архипов высказался о решении Международной федерации каноэ (ICF) вернуть каноисту Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира — 2024, которую он завоевал на дистанции 500 м.

«Это наша общая победа, не только Петрова и федерации, но и всей страны. Мы ещё в дни чемпионата мира надеялись, что справедливость восторжествует. Напомню, когда лодка Петрова пересекла финишную черту, спортсмен в тот момент ещё находился в лодке. А это очень важно по правилам, наша апелляция была справедлива.

Это большой успех для всех нас, у России и Петрова третья золотая медаль чемпионата мира, справедливость восторжествовала. Награждать Захара будем в России, в торжественной обстановке вручим ему золотую медаль, которую нам передадут коллеги из ICF», — приводит слова Архипова Metaratings.

Напомним, Петров плыл первым до конца заезда, но перед финишем выпал из лодки, которая первой пересекла финишную черту. Изначально результат Петрова не был засчитан в итоговом протоколе. Сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён, однако затем его результат снова был аннулирован.