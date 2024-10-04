Каноист Захар Петров поделился эмоциями от решения ICF вернуть ему золото ЧМ-2024

Российский каноист Захар Петров прокомментировал решение Международной федерации каноэ (ICF) вернуть ему золотую медаль чемпионата мира — 2024, которую он завоевал на дистанции 500 м.

«Мне передали информацию, и, конечно, я был очень рад, эмоции просто зашкаливают. Я надеялся, что мою золотую медаль оспорят, и так получилось, что довели дело до конца и мне присвоили эту золотую медаль. Ни на каких глобальных соревнованиях я раньше не переворачивался, но из-за неблагоприятных погодных условий в Самарканде случился этот переворот. Редкость для профессионального спортсмена.

Хочу сказать большое спасибо Елене Исхаковой (генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. — Прим. «Чемпионата») — она боролась за мою золотую медаль. Хочу выразить большую благодарность, рад, что в команде есть такие люди, которые будут доводить дело до конца и бороться за каждую медаль нашего спортсмена», — приводит слова Петрова «Спорт-экспресс».

Напомним, Петров плыл первым до конца заезда, но перед финишем выпал из лодки, которая первой пересекла финишную черту. Изначально результат Петрова не был засчитан в итоговом протоколе. Сборная России подала протест, который впоследствии был удовлетворён, однако затем его результат снова был аннулирован.