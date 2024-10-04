«Университет Лесгафта-Нева» прервал победную серию «Чеховских медведей» в Суперлиге

Завершилась встреча регулярного чемпионата мужской гандбольной Суперлиги, в котором «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга в родных стенах в упорном матче добился победы над «Чеховскими медведями» (28:27).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Олег Луня, на счету которого семь заброшенных мячей. В составе подмосковной команды лучшими стали Кирилл и Александр Котовы. На счету обоих по шесть голов.

Команда из Северной столицы набрала 12 очков и вышла в лидеры чемпионата, по дополнительным показателям опередив ЦСКА, с которым 13 октября сойдётся в очной встрече. «Чеховские медведи» идут третьими с 10 очками, не сумев продлить свою четырёхматчевую победную серию. Свой ближайший матч подмосковный клуб проведёт так же 13 октября дома с волгоградским «Каустиком».