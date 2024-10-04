Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мэр Парижа отдала гидрокостюм, в котором купалась в Сене, в музей ОИ-2024 в Лозанне

Мэр Парижа Анн Идальго опубликовала пост в социальных сетях, в котором показала своим подписчикам, как пожертвовала музею Олимпиады-2024 гидрокостюм, в котором искупалась в Сене перед началом Игр.

«От церемонии открытия до соревнований по триатлону Сена находилась в центре внимания на Олимпиаде-2024.

Это важно, поскольку именно Игры помогли нашей реке снова стать пригодной для купания. Это иллюстрирует то, какое наследие может оставить Олимпиада.

Этот особый сувенир является символом плодов нашей многолетней работы. Я горжусь тем, что он станет экспонатом Олимпийского музея в Лозанне», – написала Идальго.

Фото: Соцсети Анн Идальго

Напомним, Сена была непригодной для купания более века из-за высокого уровня загрязнения, но к Олимпиаде её очистили.

На Играх в Париже участвовали лишь 15 российских спортсменов.