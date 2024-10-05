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Винер рассказала о психологическом испытании, которому её подвергала в детстве бабушка

Винер рассказала о психологическом испытании, которому её подвергала в детстве бабушка
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Экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что её первым учителем была бабушка.

«В четыре года она ставила меня на стульчик, и я читала всю «Песнь о вещем Олеге», это было серьёзное психологическое испытание. И я его пронесла через всю жизнь», — приводит слова Винер ТАСС.

76-летняя Винер руководила ВФХГ с 2008 года. Она покинула этот пост 1 октября. Ранее Ирина Александровна сообщила, что продолжит работу линейным тренером. За несколько дней до ухода Винер с поста главы ВФХГ её фонд запросил 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля, который должен пройти в мае 2025 года во время празднования 80 лет Победы в Великой Отечественной войне.

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