Пензенский «Локомотив» обыграл «Красный Яр» в матче за 3-е место ЧР по регби

Пензенский «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России по регби. В матче за третье место регбисты из «Локомотива» обыграли красноярский клуб «Красный Яр» со счётом 31:12 (24:0, 7:12).

В полуфинальной серии «Локомотив» проиграл красноярскому «Енисею-СТМ» в двух матчах. Регбисты «Красного Яра» уступили казанской «Стреле» в серии из трёх встреч.

В финале чемпионата России по регби «Стрела» сыграет с «Енисеем-СТМ». Финальная встреча за золотые медали состоится в воскресенье, 6 октября, в Красноярске.

В сентябре «Енисей-СТМ» выиграл Кубок России по регби, в финале обыграв «Красный Яр» со счётом 15:3.