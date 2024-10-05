Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пензенский «Локомотив» обыграл «Красный Яр» в матче за 3-е место ЧР по регби

Пензенский «Локомотив» обыграл «Красный Яр» в матче за 3-е место ЧР по регби
Комментарии

Пензенский «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России по регби. В матче за третье место регбисты из «Локомотива» обыграли красноярский клуб «Красный Яр» со счётом 31:12 (24:0, 7:12).

PARI Чемпионат России . За 3-е место
05 октября 2024, суббота. 12:00 МСК
Красный Яр
Красноярск
Окончен
12 : 31
Локомотив
Пенза

В полуфинальной серии «Локомотив» проиграл красноярскому «Енисею-СТМ» в двух матчах. Регбисты «Красного Яра» уступили казанской «Стреле» в серии из трёх встреч.

В финале чемпионата России по регби «Стрела» сыграет с «Енисеем-СТМ». Финальная встреча за золотые медали состоится в воскресенье, 6 октября, в Красноярске.

В сентябре «Енисей-СТМ» выиграл Кубок России по регби, в финале обыграв «Красный Яр» со счётом 15:3.

Материалы по теме
России вернули отобранное золото чемпионата мира. Невероятная история!
России вернули отобранное золото чемпионата мира. Невероятная история!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android