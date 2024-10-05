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Российский легкоатлет Савлуков завершил спортивную карьеру в 24 года

Российский легкоатлет Савлуков завершил спортивную карьеру в 24 года
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Российский легкоатлет, чемпион страны в беге на 400 м Савелий Савлуков завершил спортивную карьеру. На данный момент ему 24 года. Соответствующую информацию он сообщил на личной странице в социальных сетях.

«Официально заявляю, что моя карьера спортсмена закончена. Спасибо всем, кто болел и поддерживал меня на протяжении всего времени», — написал Савлуков.

Отметим, что недавно он расстался с тренером Сергеем Клевцовым. После легкоатлет сообщал, что ему стало трудно поддерживать себя в оптимальной физической форме.

Россиянин не участвовал в последнем чемпионате страны. На «Рождественских стартах», которые проходили в Екатеринбурге зимой 2024 года, он преодолел 600 м за 1.15,09 секунды. Это рекорд России и Европы на подобной дистанции.

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