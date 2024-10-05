«Саратов» и «Кристалл» сыграют в финале Кубка России по пляжному футболу

В субботу, 5 октября, в Анапе завершились матчи полуфиналов Кубка России по пляжному футболу. В финал вышли команды «Кристалл» (Санкт-Петербург) и «Саратов».

В матче 1/2 финала пляжный футбольный клуб «Кристалл» обыграл «Лекс» со счётом 6:1. «Саратов» в этой же стадии одержал победу над московским «Локомотивом» со счётом 6:3.

На пути к финалу «Кристалл» провёл пять матчей и одержал пять побед над «Анапой» (8:3), РНИМУ (15:1), «Вилладжио» (14:1), «Крыльями Советов» (17:0) и «Лексом» (6:1). Игроки из Саратова провели пять матчей и одержали четыре победы над «Центральным парком» (8:3), «Краснодаром-ЮМР» (6:5), «Строгино» (8:2) и «Локомотивом» (6:3) и потерпели одно поражение от «Лекса» (1:2)