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Чемпионат мира по футзалу: расписание заключительного игрового дня 6 октября

Чемпионат мира по футзалу: расписание заключительного игрового дня 6 октября
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Сегодня, 6 октября, станут известны победитель и призёры мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины, 6 октября:

  • 15:30 мск. Матч за третье место: Украина — Франция.
  • 18:00 мск. Финал: Бразилия — Аргентина.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвовали 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. Предыдущий чемпион мира сборная Португалии сложила свои полномочия, проиграв в 1/8 финала Казахстану со счётом 1:2.

Календарь плей-офф ЧМ по футзалу
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