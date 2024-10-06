Чемпионат мира по футзалу: расписание заключительного игрового дня 6 октября

Сегодня, 6 октября, станут известны победитель и призёры мужского чемпионата мира по футзалу — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием заключительного игрового дня.

Чемпионат мира по футзалу — 2024. Мужчины, 6 октября:

15:30 мск. Матч за третье место: Украина — Франция.

18:00 мск. Финал: Бразилия — Аргентина.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвовали 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. Предыдущий чемпион мира сборная Португалии сложила свои полномочия, проиграв в 1/8 финала Казахстану со счётом 1:2.