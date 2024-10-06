Чемпионат мира по футзалу: во сколько начало, где смотреть финал Бразилия — Аргентина

Сегодня, 6 октября, состоится финальный матч мужского чемпионата мира по футзалу — 2024 между сборными Бразилии и Аргентины. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч! Игра». Начало эфира — в 17:55 мск.

Матч за третье место между сборными Украины и Франции также пройдёт сегодня, 6 октября, и начнётся в 15:00 мск.

Команды из Южной Америки дважды играли между собой в рамках финальной стадии чемпионатов мира. В 2012 году в матче 1/4 финала Бразилия обыграла Аргентину в овертайме (3:2, д. вр.), а на предыдущем турнире в 2021 году сильнее оказались аргентинцы, в полуфинале победившие соперника со счётом 2:1.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвовали 24 команды, которые были разбиты на шесть групп. Предыдущий чемпион мира сборная Португалии сложила свои полномочия, проиграв в 1/8 финала Казахстану со счётом 1:2.