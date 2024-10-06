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Регбисты «Енисея-СТМ» стали чемпионами России — 2024, обыграв в финале казанскую «Стрелу»

Регбисты «Енисея-СТМ» стали чемпионами России — 2024, обыграв в финале казанскую «Стрелу»
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«Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска обыграли казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11 (5:11).

PARI Чемпионат России . Финал
06 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
12 : 11
Стрела
Казань

Первый тайм закончился со счётом 11:5 в пользу казанцев. Во второй половине встречи красноярцы занесли и выиграли её с итоговыми 12:11. Примечательно, что с 60-й минуты победители играли в меньшинстве после красной карточки Франсуа Кляйнханса.

«Енисей-СТМ» стал 13-кратным чемпионом России, что является рекордом национальных первенств.

Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», в матче за третье место обыгравшие красноярский клуб «Красный Яр» — 31:12 (24:0).

В сентябре «Енисей-СТМ» выиграл Кубок России по регби, в финале обыграв «Красный Яр» со счётом 15:3.

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