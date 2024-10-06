«Потрясли флаги России и СССР на церемонии». Двух россиян ввели в Зал славы плавания

Советский ватерполист Владимир Акимов и российская прыгунья в воду Юлия Пахалина введены в Международный зал спортивной славы плавания.

Владимира Акимова нет в живых, на церемонии, прошедшей во Флориде (США), его представлял сын Роман.

«Что потрясло и меня, и Юлию Пахалину, которую тоже ввели в Зал славы, — это флаг России и СССР на церемонии. Юля шла от России, мой отец от Советского Союза. Когда увидели родные флаги, пробрало до слёз. Гордость за страну, наши великие победы прошлого», — приводит слова Акимова-младшего «Матч ТВ».

Владимир Акимов — олимпийский чемпион (1980), обладатель Кубка мира (1981), чемпион мира (1982), многократный чемпион СССР и Европы. Трагически погиб при невыясненных обстоятельствах в возрасте 34 лет.

47-летняя Юлия Пахалина — чемпионка Олимпийских игр — 2000, обладательница трёх золотых медалей чемпионатов мира, восьмикратная чемпионка Европы.