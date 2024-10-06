Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил Дмитрия Губерниева с 50-летием

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв поздравил с юбилейным днём рождения спортивного журналиста Дмитрия Губерниева. Сегодня, 6 октября, ему исполнилось 50 лет.

«Талантливый человек талантлив во всём. Я вам желаю успехов, в том числе и в продвижении вашей (группы) GUBER BAND. Это круто, ярко и стильно», — сказал Михаил Дегтярёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», лауреат премии ТЭФИ в 2007 (номинация «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы»), 2015 («Спортивная программа») и 2019 («Ведущий информационной программы») годах, заслуженный журналист Российской Федерации (2023).