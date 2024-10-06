Светлана Ромашина: иностранные спортсмены периодически пишут, что не хватает россиянок

Семикратная олимпийская чемпионка российская синхронистка Светлана Ромашина заявила, что некоторым иностранным спортсменам не хватает россиянок на международных соревнованиях.

«Кому-то из наших конкурентов выгодно отстранение российских синхронисток. Впервые за долгие годы в нашем виде спорта сменился лидер, сейчас доминирует сборная Китая. При этом есть те, кто действительно нас ждут, хотят, чтобы Россия вернулась на мировую арену. Иностранные спортсмены периодически пишут нам, говорят, что не хватает российских спортсменок. Они хотят видеть в синхронном плавании больше лоска, больше искусства, именно то, что привносила всегда сборная России на соревнованиях.

Просто нужно немного подтолкнуть их к тому, чтобы они стали более открытыми, чтобы выражали свою позицию по возвращению сборной России. Те, кто выражают нам поддержку лично, просто боятся огласки своего мнения и хотят остаться в своей стране. Но думаю, что ситуация со временем поменяется», — приводит слова Ромашиной Metaratings.ru.