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Сборная Украины выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по футзалу — 2024

Сборная Украины выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по футзалу — 2024
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Завершился матч за третье место чемпионата мира по футзалу. Сборная Украины выиграла бронзовую медаль, одержав разгромную победу над командой Франции со счётом 7:1 (1:0, 6:1).

ЧМ-2024 . За 3-е место
06 октября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Украина
Окончен
7 : 1
Франция
1:0 Чернявский – 10:20     2:0 Зварыч – 21:06     2:1 Саадауи – 22:10     3:1 Жук – 26:55     4:1 Жук – 27:39     5:1 Абакшин – 29:20     6:1 Абакшин – 29:39     7:1 Абакшин – 32:50    

Сборная Украины впервые отличилась на 10-й минуте. После этого было забито ещё шесть мячей, в том числе дубль с разницей менее минуты сделал Евгений Жук, три гола забил Даниил Абакшин. Единственный гол французские футболисты забили на 22-й минуте. Отличился Аюб Саадауи.

Напомним, сегодня, 6 октября, в 18:00 мск начнётся титульная встреча, в которой аргентинские футболисты встретятся с бразильцами.

ЧМ-2024 . Финал
06 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Бразилия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. На данный момент действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

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