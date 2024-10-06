Сборная Украины выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по футзалу — 2024

Завершился матч за третье место чемпионата мира по футзалу. Сборная Украины выиграла бронзовую медаль, одержав разгромную победу над командой Франции со счётом 7:1 (1:0, 6:1).

Сборная Украины впервые отличилась на 10-й минуте. После этого было забито ещё шесть мячей, в том числе дубль с разницей менее минуты сделал Евгений Жук, три гола забил Даниил Абакшин. Единственный гол французские футболисты забили на 22-й минуте. Отличился Аюб Саадауи.

Напомним, сегодня, 6 октября, в 18:00 мск начнётся титульная встреча, в которой аргентинские футболисты встретятся с бразильцами.

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. На данный момент действующим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.