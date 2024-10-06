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«Саратов» сенсационно обыграл «Кристалл» и выиграл Кубок России по пляжному футболу

«Саратов» сенсационно обыграл «Кристалл» и выиграл Кубок России по пляжному футболу
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Сегодня, 6 октября, пляжный футбольный клуб «Саратов» стал обладателем Кубка России по пляжному футболу. В финале он обыграл «Кристалл» из Санкт-Петербурга со счётом 3:1. Это первый трофей в истории клуба.

Напомним, в матче 1/2 финала пляжный футбольный клуб «Кристалл» обыграл «Лекс» со счётом 6:1. «Саратов» в этой же стадии одержал победу над московским «Локомотивом» со счётом 6:3.

Игроки из Саратова провели пять матчей, одержали четыре победы — над «Центральным парком» (8:3), «Краснодаром-ЮМР» (6:5), «Строгино» (8:2) и «Локомотивом» (6:3) — и потерпели одно поражение от «Лекса» (1:2).

Пляжный футбольный клуб «Кристалл» — девятикратный чемпион России и двукратный обладатель Суперкубка.

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