Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира по футзалу — 2024

Завершился титульный матч чемпионата мира по футзалу. Сборная Бразилии выиграла золотую медаль, одержав победу над командой Аргентины со счётом 2:1 (2:0, 0:1).
Сборная Бразилии впервые отличилась на шестой минуте. Гол забил Феррао. На 13-й минуте преимущество удвоил Рафа. После этого в матче почти 40 минут обе команды показывали активный футбол, но не могли забить голов. Однако в самой концовке встречи аргентинский футболист Маттиас Роза всё-таки забил единственный гол своей команды.
Отметим, что это шестой титул в истории для сборной Бразилии. Также она забила 40 мячей за турнир. Команда Аргентины снова осталась с серебряной медалью, как и в прошлом розыгрыше Кубка мира.
Ранее сборная Украины выиграла бронзовую медаль, одержав разгромную победу над командой Франции со счётом 7:1 (1:0, 6:1).
Чемпионат мира по футзалу проходил с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Предыдущим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
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