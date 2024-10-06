Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира по футзалу — 2024

Завершился титульный матч чемпионата мира по футзалу. Сборная Бразилии выиграла золотую медаль, одержав победу над командой Аргентины со счётом 2:1 (2:0, 0:1).

Сборная Бразилии впервые отличилась на шестой минуте. Гол забил Феррао. На 13-й минуте преимущество удвоил Рафа. После этого в матче почти 40 минут обе команды показывали активный футбол, но не могли забить голов. Однако в самой концовке встречи аргентинский футболист Маттиас Роза всё-таки забил единственный гол своей команды.

Отметим, что это шестой титул в истории для сборной Бразилии. Также она забила 40 мячей за турнир. Команда Аргентины снова осталась с серебряной медалью, как и в прошлом розыгрыше Кубка мира.

Ранее сборная Украины выиграла бронзовую медаль, одержав разгромную победу над командой Франции со счётом 7:1 (1:0, 6:1).

Чемпионат мира по футзалу проходил с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Предыдущим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.