Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира по футзалу — 2024

Сборная Бразилии выиграла чемпионат мира по футзалу — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился титульный матч чемпионата мира по футзалу. Сборная Бразилии выиграла золотую медаль, одержав победу над командой Аргентины со счётом 2:1 (2:0, 0:1).

ЧМ-2024 . Финал
06 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Аргентина
1:0 Феррао – 6'     2:0 Рафа – 13'     2:1 Роза – 39'    

Сборная Бразилии впервые отличилась на шестой минуте. Гол забил Феррао. На 13-й минуте преимущество удвоил Рафа. После этого в матче почти 40 минут обе команды показывали активный футбол, но не могли забить голов. Однако в самой концовке встречи аргентинский футболист Маттиас Роза всё-таки забил единственный гол своей команды.

Отметим, что это шестой титул в истории для сборной Бразилии. Также она забила 40 мячей за турнир. Команда Аргентины снова осталась с серебряной медалью, как и в прошлом розыгрыше Кубка мира.

Ранее сборная Украины выиграла бронзовую медаль, одержав разгромную победу над командой Франции со счётом 7:1 (1:0, 6:1).

ЧМ-2024 . За 3-е место
06 октября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Украина
Окончен
7 : 1
Франция
1:0 Чернявский – 10:20     2:0 Зварыч – 21:06     2:1 Саадауи – 22:10     3:1 Жук – 26:55     4:1 Жук – 27:39     5:1 Абакшин – 29:20     6:1 Абакшин – 29:39     7:1 Абакшин – 32:50    

Чемпионат мира по футзалу проходил с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. Предыдущим обладателем Кубка мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

Материалы по теме
Сборная Украины выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по футзалу — 2024
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android