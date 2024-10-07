Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Снукерист Бресель признался, что долгое время хранил кубок чемпиона мира в подвале

Снукерист Бресель признался, что долгое время хранил кубок чемпиона мира в подвале
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский снукерист Люка Бресель, чемпион мира 2023 года, признался, что чемпионский кубок долгое время хранился в подвале дома. Бельгиец упомянул об этом, когда рассказывал о желании поучаствовать в соревнованиях по триатлону Ironman и завоевать там кубок.

«Действительно подумываю о том, чтобы когда-нибудь поучаствовать в Ironman. Мне нужно стать намного лучше и набрать форму, но для меня это большая цель. Оставил себе кубок и медаль или что бы ни получил, это много для меня значит. Это было бы потрясающим достижением, так что оставил бы его себе. Копия кубка чемпионата мира долгое время лежала где-то в подвале, никогда её толком не видел», — приводит слова Бреселя SportsBoom.

Отметим, что все чемпионы мира по снукеру получают личную копию трофея. Оригинал остаётся во Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA).

Материалы по теме
Один супершахматист бросил вызов всему миру. Неужели он рассчитывает на победу?
Один супершахматист бросил вызов всему миру. Неужели он рассчитывает на победу?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android