Снукерист Бресель признался, что долгое время хранил кубок чемпиона мира в подвале

Бельгийский снукерист Люка Бресель, чемпион мира 2023 года, признался, что чемпионский кубок долгое время хранился в подвале дома. Бельгиец упомянул об этом, когда рассказывал о желании поучаствовать в соревнованиях по триатлону Ironman и завоевать там кубок.

«Действительно подумываю о том, чтобы когда-нибудь поучаствовать в Ironman. Мне нужно стать намного лучше и набрать форму, но для меня это большая цель. Оставил себе кубок и медаль или что бы ни получил, это много для меня значит. Это было бы потрясающим достижением, так что оставил бы его себе. Копия кубка чемпионата мира долгое время лежала где-то в подвале, никогда её толком не видел», — приводит слова Бреселя SportsBoom.

Отметим, что все чемпионы мира по снукеру получают личную копию трофея. Оригинал остаётся во Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA).