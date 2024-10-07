Скончался 26-летний призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике Кипьегон Бетт

Кенийский легкоатлет Кипьегон Бетт скончался в возрасте 26 лет. Об этом сообщает издание Nation Africa со ссылкой на сестру спортсмена Пурити Кируи.

«Он чувствовал себя плохо около месяца и проходил амбулаторное лечение в больнице. В субботу его состояние ухудшилось, и его направили в больницу для прохождения обследования», — приводит слова Кируи Nation Africa.

Кипьегон Бетт — чемпион мира по лёгкой атлетике 2016 года среди юниоров и бронзовый призёр чемпионата мира 2017 в беге на 800 м. В 2018 году кениец был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В 2022 году он вернулся к соревнованиям, приняв участие в беге на 400 м с барьерами на соревнованиях в Кении.