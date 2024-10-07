«Нарвская Застава» стала чемпионом Высшей лиги чемпионата России по регби-7.

«Этот чемпионский титул — результат нашей стратегии развития молодых талантов. Мы сделали ставку на игроков с потенциалом и сильными личными качествами, а не на готовых звёзд. За полтора года упорной работы мы создали команду, способную побеждать на высшем уровне», — сказал тренер команды Вуйо Зангка после победы.

Теперь процесс развития для «Нарвской Заставы» начинается заново. Некоторые игроки будут переведены в премьер-лигу, а клуб продолжит свою стратегию по воспитанию новых талантов в регби-7.

Лучшим игроком в составе «Нарвской Заставы» в финальном туре чемпионата был признан Илья Фролов.