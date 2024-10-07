Российская спортсменка погибла на соревнованиях IRONMAN в Испании

41-летняя российская спортсменка Елена Смирнова (уроженка Санкт-Петербурга) скончалась во время соревнований серии Ironman Калелья-Барселона, сообщает телеграм-канал «Голый спорт».

Соревнования по триатлону на длинную дистанцию, которые проходят под эгидой Всемирной корпорации триатлона (WTC), прошли в Испании 6 октября. По информации испанских СМИ, Смирновой стало плохо во время заплыва (первого этапа соревнований).

«Мы очень расстроены известием о смерти участника сегодняшнего триатлона. Во время плавательной части спортсменка подала сигнал о помощи морской спасательной бригаде, которая оперативно оказала помощь спортсменке и вытащила её из воды. Ей была оказана немедленная помощь ещё до перевозки в больницу. Несмотря на усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу», — приводит слова организаторов соревнований Triatletasenred.sport.es.