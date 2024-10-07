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Магнус Карлсен назвал игроков АПЛ, с которыми хотел бы сразиться в шахматы

Магнус Карлсен назвал игроков АПЛ, с которыми хотел бы сразиться в шахматы
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал о футболистах, с которыми был бы не против сыграть в шахматы.

«Я большой поклонник футбола и, безусловно, поклонник Салаха. Я ещё не встречался с ним, но мне бы очень хотелось — как и с другими спортсменами, которыми я восхищаюсь и которые играют в шахматы.

Также я знаю, что Мартин Эдегор (соотечественник Карлсена, игрок «Арсенала». — Прим. «Чемпионата») немного играет [в шахматы]. Он играл более плотно некоторое время назад, а потом сбавил. Он неплохой игрок, но немного скрывает этот факт.

Что касается лучших, то я не знаю. Есть много достойных игроков (речь о футболистах. — Прим. «Чемпионата»). Но я не знаю, есть ли действительно хорошие игроки среди спортсменов, с которыми я сталкивался», — приводит слова Карлсена The Guardian.

Ранее египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признавался, что «зависим от шахмат», и выражал восхищение Карлсеном.

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