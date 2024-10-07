Федерация триатлона России сделала заявление в связи с гибелью спортсменки на Ironman

Федерация триатлона России выразила соболезнования родным и близким российской спортсменки Елены Смирновой, которая скончалась во время соревнований серии Ironman Калелья-Барселона 6 октября.

«В ходе старта на «железной» дистанции IRONMAN 6 октября на плавательном этапе Елена начала тонуть и подавать организаторам сигналы о помощи. Девушку извлекли из воды и направили в больницу города Калелья, но спасти её не удалось. Результаты вскрытия позволят сделать точные выводы о причинах смерти опытной спортсменки, участвовавшей в подобных соревнованиях уже четыре года.

Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, с Европейской и Всемирной федерациями триатлона. Семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в заявлении организации.