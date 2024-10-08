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Ушла из жизни двукратная чемпионка Европы гребчиха Наталья Морозова

Ушла из жизни двукратная чемпионка Европы гребчиха Наталья Морозова
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Двукратная чемпионка Европы по академической гребле Наталья Морозова скончалась на 95-м году жизни. Об этом сообщила Федерация гребного спорта России в своём телеграм-канале.

Наиболее значимых результатов Морозова добивалась в начале и середине 1950-х годов, выступая в классе четвёрок распашных с рулевыми. В этот период времени она пять раз становилась чемпионкой СССР и дважды выигрывала золотые медали чемпионатов Европы.

Морозова была участницей Великой Отечественной войны, блокадницей. В 1944 году она была эвакуирована в Заполярье, где в свои 14 лет работала наравне со взрослыми. За свой труд она получила две самые дорогие медали – «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».

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