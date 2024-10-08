Чемпион ОИ по борьбе Заурбек Сидаков высказался о возможности перехода в UFC

Олимпийский чемпион 2020 года трёхкратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков опроверг информацию о своём желании начать карьеру в смешанных единоборствах (ММА) и попасть в промоушен UFC.

— Много слухов о вашем переходе в ММА, что у вас есть желание перейти в смешанные единоборства. Что скажете по этому поводу?

— Мы с вами только что обсудили мои ближайшие планы — они связаны с борьбой. Это значит, что я продолжу бороться, а там посмотрим, — приводит слова Сидакова пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.