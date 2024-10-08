«Чеховские медведи» на выезде обыграли «Виктор» в первом матче нового сезона SEHA-лиги

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» на выезде обыграл команду «Виктор» из Ставрополя в рамках 2-го тура дивизиона «Восток» SEHA – Gazprom League сезона-2024/2025. Встреча прошла в Будённовске и завершилась со счётом 27:21 в пользу гостей.

Клубный гандбол. Мужчины. SEHA – Gazprom League. Дивизион «Восток», 2-й тур:

«Чеховские медведи» (Московская область) — «Виктор» (Ставрополь) – 27:21 (14:10, 13:11).

На групповой стадии SEHA-лиги команды сыграют в двух группах. В группе «А» выступят «Мешков Брест», «Виктор», «Аист Китая», «Чеховские медведи» и «Зенит». В группе «Б» сыграют ЦСКА, «СКА-Минск», «Пермские медведи» и «Машека». Групповой этап завершится в начале февраля 2025 года, после чего начнётся плей-офф.