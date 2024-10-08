«Игры становятся политизированными». Президент Toyota — о прекращении сотрудничества с МОК

Президент автомобилестроительной корпорации Toyota Акио Тоёда объяснил, почему компания завершила сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Я уже некоторое время задаюсь вопросом, действительно ли Олимпийские игры ставят спортсменов на первое место. Игры становятся более политизированными. Для меня Олимпиада должна быть просто возможностью наблюдать за тем, как спортсмены достигают невозможного, независимо от своей национальности и социального происхождения», — приводит слова Тоёды Japan Times.

Toyota заключила 10-летнее спонсорское соглашение с МОК в 2015 году, а после окончания Игр в Париже объявила о разрыве контракта.