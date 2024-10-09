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Магнус Карлсен не планирует становиться политиком после завершения карьеры

Магнус Карлсен не планирует становиться политиком после завершения карьеры
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о своих дальнейших планах. После завершения карьеры шахматист не планирует становиться политиком.

«Думаю, главная проблема с политикой для меня в том, что я по натуре интроверт. Поэтому не знаю, нужно ли мне постоянно общаться с людьми. Я определённо хочу остепениться и завести семью. Но не знаю, чем ещё займусь после окончания карьеры. Я не чувствую, что мне нужны определённые цели. Жизнь прекрасна», — приводит слова Карлсена The Guardian.

Напомним, ранее 33-летний Карлсен призвал не возвращать российских и белорусских гроссмейстеров под эгиду ФИДЕ. Также на прошлой неделе он вошёл в число 10 самых популярных спортсменов Норвегии.

Карлсен является самым молодым шахматистом, возглавившим официальный рейтинг ФИДЕ. На момент своего восхождения на высшую строчку рейтинга ему было 19 лет 1 месяц.

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