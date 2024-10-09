Михаил Дегтярёв рассказал, сколько денег было выделено на развитие спорта в 2024 году

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, какую сумму выделили на развитие спорта и какие проекты реализуют.

— Сколько в 2024 году было выделено на развитие спорта? Все ли проекты удается в течение года реализовать?

— Если брать в целом, то у нас очень хорошие темпы взяты по исполнению решений нашего президента Владимира Владимировича Путина. Большие средства тратятся на строительство спортивной инфраструктуры — мы в этом году уже 30 объектов открыли, и это только с федеральным участием или по государственно-частному партнерству с федеральными средствами. До конца года ещё 15–16 откроем. Конечно, всегда есть отстающие, есть сложности в стройке, есть проблемы в регионах. Строительство нескольких объектов у нас идёт с переносом с 2023 года, а часть, как мы видим, уйдёт и в 2025-й. А всего у нас в стройке сегодня примерно 120 объектов — они в разной степени готовности, и к 2027 году совместно с нашими регионами мы все их введём. Плюс идут уже новые программы. Если брать с регионами, с региональными бюджетами, то это 600 млрд. А если брать со средствами госкорпораций и частного бизнеса, то далеко за 1 трлн. То есть если говорить о деньгах в сфере спорта, то это более 1 трлн. — приводит слова Дегтярёва «Известия».

Напомним, Дегтярёв занимает пост министра спорта с мая 2024 года.