В Министерстве спорта раскрыли, как относятся к атлетам, выступавшим в нейтральном статусе

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв ответил на вопрос об отношении к спортсменам, которые выступали на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

— На фоне прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже и других крупных международных соревнований, откуда пытаются вычеркнуть Россию, как Министерство спорта планирует выстраивать отношения со спортсменами, которые в нейтральном статусе туда едут?

— Мы не выстраиваем отношения со спортсменами — мы их всех любим, уважаем, болеем за них. Я не раз говорил и ещё раз повторю: все они наши. Навешивание ярлыков мы не приемлем. Они наши атлеты, от флага не отказывались, от гимна не отказывались, от гражданства и паспорта не отказывались. Поэтому я всех призываю болеть за наших, не осуждать их.

Паралимпийцам, которые недавно вернулись из Парижа, атлетам, которые этого достойны, я как министр присвоил звание заслуженных мастеров спорта. Мы их представили к государственным наградам. Они доказывали, что наш спорт лучший. И завоевали десятки наград, в том числе золотого достоинства, — приводит слова Дегтярёва «Известия».

Напомним, в 2022 году МОК отстранил Олимпийские комитеты России и Беларуси за нарушение олимпийского перемирия. В декабре 2023 года было разрешено спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.