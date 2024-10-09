Министр спорта РФ высказался об участии наших спортсменов на ОИ-2028 в США

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв ответил на вопрос о своём отношении к спортсменам, которые выступали на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

— Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе. Даже если туда допустят российских спортсменов, насколько им безопасно туда ехать?

— Ездить будем везде. Везде, где имеем право, будем выступать. Бояться ли американцев за то, что они такие законы принимают? Будем консультироваться с компетентными органами, насколько это безопасно. Но, если спортсмены будут отобраны и получат возможность соревноваться, я не вижу никаких политических и ещё каких-то препятствий, чтобы не ехать. Олимпиада, где бы ни проводилась, это Олимпиада. И от того, что она будет в Америке, мало что зависит. До 2028 года ещё дожить надо. Посмотрим, как будет развиваться обстановка в мировом спорте, как поведёт себя новый президент МОК, который будет избран в следующем году, какая вообще будет глобальная обстановка в мире, — приводит слова Дегтярёва «Известия».

Напомним, российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе на ОИ-2024, получили одиннадцать квотных мест, из них: шесть в борьбе, три в велоспорте, по одной в академической гребле и в плавании. Кроме того, российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в теннисном турнире. Приглашение выступить в нейтральном статусе на Олимпиаде приняли 32 спортсмена (15 из России и 17 из Белоруссии).